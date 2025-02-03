Северное сияние над Кузбассом: жители делятся фото в соцсетях

Жители Кузбасса стали свидетелями северного сияния — природного явления, которое не свойственно региону, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Горожане делали фото и делились ими в соцсетях.

По данным издания, северное сияние — это последствие высокой солнечной активности, которая была зафиксирована в последние дни января. Согласно мнению ученых, 1 февраля Земля вошла в мощный плазменный поток, который излучало Солнце. Процесс сопровождался солнечным ветром, скорость которого достигала до 500 км/час. Следствием стало то, что реал северного сияния распространился на те регионы России, для которых природного явление не является нормой.

Издание обратило внимание, что жители региона активно делились фотографиями в соцсетях. На снимках видно, что небо раскрасилось в разные оттенки: зеленые, розовые, желтые.

«Северное сияние наблюдали сегодня ночью. Хоть какой-то плюс от этих магнитных бурь», — отметила подписчица телеграм-канала «Мой Киселевск».

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