Вильфанд: 2025 год войдет в топ-5 самых жарких на планете

2025 год может войти в пятерку или тройку самых жарких на Земле, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам ученого, по количеству дней с рекордами максимальной температуры текущий год может даже занять второе место. Но, добавил Вильфанд, пока не нужно воспринимать такие прогнозы всерьез, так как синоптики еще будут уточнять их в середине года.

3 февраля Вильфанд заявил, что холодная фаза Ла-Ниньи не окажет влияния на состояние атмосферы. До этого ученый спрогнозировал влияние Ла-Ниньи на погоду почти на всей Земле.

Ранее синоптик Леус назвал три температурных рекорда, обновившихся в Московском регионе.