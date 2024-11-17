Северный магнитный полюс смещается в сторону России

Ученые пришли к мнению, что за последние пять лет магнитный северный полюс замедлил свое движение примерно до 25 км в год. Данные показатели являются значительными, сообщил Independent.

В статье указано, что спрогнозировать, в какую сторону направится магнитный северный полюс, ученые не могут. Однако отслеживать магнитное поле Земли специалисты могут при помощи различных современных технологий, в частности, BGS.

Специалист по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе (BGS), доктор Уильям Браун рассказал, что в начале 2000-х годов скорость магнитного полюса увеличилась примерно до 55 км в год. Для сравнения — с 1600 по 1990 год скорость варьировалась в пределах от 10 до 15 км в год.

Эксперт отметил, что траектория движения полюса также менялась. Длительное время он располагался вдоль северного побережья Канады, затем оказался в Северном Ледовитом океане, а теперь ускоренно движется в сторону Сибири.

«Это большой, хаотичный и турбулентный шар расплавленного железа, вращающийся в центре Земли и создающий магнитуду», — рассказал The Independent доктор Браун.

Данные о передвижении удается узнать при помощи специальной модели, которую сконструировали специалисты из США и Великобритании. Модель постоянно обновляется. Новая будет представлена в декабре. В материале указано, что прибор позволяет в любое время получить запрашиваемую информацию. Модель представляет собой специальное приложение с компасом. Она также активно применяется военными, в частности, с целью определения навигации.

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