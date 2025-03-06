«Северный поток» может заработать на фоне улучшения американско-российских отношений

В связи с изменениями в геополитике появилась вероятность того, что взорванный балтийский газопровод будет возрожден, сообщил «РосБалт».

Издание проанализировало заявления высокопоставленных лиц из разных стран и пришло к мнению, что внешнеполитические изменения, начавшиеся после прихода к власти Дональда Трампа, откроет новые возможности для «Северного потока».

По данным издания, восстановление «Северного потока» позволит России получать доходы от продажи газа, что положительно отразится на экономической сфере. Эксперты предполагают, что в Западной Европе увеличится спрос на энергию. Не исключено, что Европе может пригодиться российский газ. Ранее датское энергетическое агентство выдало разрешение на ремонтные работы по сохранению газопровода, чтобы морская вода не портила трубы, а в атмосферу не выходил газ.

По данным издания, о «Северном потоке» все чаще вспоминают журналисты иностранных СМИ. Они рассчитывают, сколько денег может понадобиться на ремонт и оценивают возможные риски. Вариант с запуском «Северного потока 2» может стать стратегическим ходом для президента США Дональда Трампа. Американский лидер может таким образом продемонстрировать Кремлю свое желание сотрудничать.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан рассмешил Такера Карлсона шуткой про Германию и «Северные потоки».