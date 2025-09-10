Сезон горькушки: как превратить горькие грибы в изысканную закуску без вреда для здоровья?

Как поясняют эксперты, сырая мякоть этих грибов отличается выраженной остротой, поэтому перед любым кулинарным использованием их необходимо тщательно вымачивать и отваривать.

Распространенный и безопасный метод обработки предусматривает замачивание горькушек на протяжении двух суток в холодной воде с регулярной заменой жидкости — не менее двух-трех раз в день. Это позволяет удалить большую часть едкого млечного сока. После вымачивания грибы обязательно отваривают в подсоленной воде. Специалисты предупреждают, что превышение сроков вымачивания более четырех дней не рекомендуется, так как это может привести к закисанию продукта.

«Горянки ценятся за высокое содержание витамина С, который способствует укреплению иммунитета. В их составе есть витамины группы В, а также А, К, РР, присутствуют калий, магний, марганец, цинк, кальций, натрий и фосфор», — сообщил transsibinfo.com.

По мнению экспертов, наиболее популярным способом приготовления горькушек является засолка холодным методом под гнетом. Классический рецепт предполагает использование чеснока, свежего укропа и ароматных листьев смородины или хрена для придания пикантности. Процесс ферментации занимает значительное время — для достижения оптимальных вкусовых качеств и безопасности продукта необходимо выждать не менее 40–45 дней. Только после этого закуска приобретает характерный насыщенный вкус и становится пригодной к употреблению.

Ранее сообщалось, что опасные грибы с пепельными шляпками обнаружили в лесах Подмосковья.

* Мнения и рекомендации экспертов не приравниваются к медицинским назначениям.