Сатанинские ядовитые грибы путают любителей «тихой охоты» в Подмосковье

В лесах подмосковного Орехово-Зуева микологи фиксируют аномальное распространение сатанинского гриба — ядовитого двойника белого гриба. Миколог Андрей Беляев в беседе с REGIONS рассказал , как отличить ложного вредителя от благородного и съедобного гриба.

Отличить опасный экземпляр, по словам эксперта, можно по пепельной шляпке, красноватой сетке на ножке и характерному запаху сырой земли. Главный признак — мякоть на срезе приобретает красноватый оттенок, тогда у белого гриба она остается белой или желтоватой.

Токсины сатанинского гриба не разрушаются при термической обработке, что делает его особо опасным для неопытных сборщиков. Употребление даже небольшого количества вызывает тошноту, рвоту, головокружение и повышение температуры. Через 2-3 дня возможно развитие почечной и печеночной недостаточности, требующей немедленной медицинской помощи.

Врач-терапевт Елена Самойлова рекомендует при первых симптомах отравления принять активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг веса и немедленно обратиться за профессиональной помощью. Самолечение и народные методы в этом случае недопустимы — промедление может привести к необратимым последствиям для здоровья.

Миколог не брать сомнительные экземпляры, даже если они внешне напоминают благородные виды. Особую осторожность следует проявлять при сборе в смешанных лесах с известковыми почвами — именно такие условия предпочитает сатанинский гриб.

