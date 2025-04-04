Сезон грибов открыт: грибники массово собирают сморчки

В Башкирии появились первые грибы — сморчки, сообщил mkset.ru. Редакция выяснила, как узнать гриб среди других, где найти большой урожай, как лучше приготовить, какие сложности возникнут при сборе.

По данным издания, много грибов растет на различных полянках, в том числе лесных. Отличить грибы от других видов несложно. Над тонкой ножкой растет изогнутая шляпа, напоминающая медузу. На шляпках можно рассмотреть углубления. Поверхность грибов гладкая и бархатистая. Нормой считается светло-коричневый и темно-желтый оттенок.

«Ножка сморчка цилиндрическая, полая внутри и довольно крепкая. Она может быть светлее шляпки, создавая контрастный эффект. Сморчки выглядят как маленькие загадочные создания, которые прячутся в зеленых массивах, ожидая своего часа, чтобы порадовать грибников своим уникальным вкусом и ароматом», — сообщил mkset.ru.

По информации издания, собирать грибы стоит осторожно. В регионах РФ уже появились клещи. Важно выбрать закрытую одежду, обработав ее и открытые участки тела репеллентами. Лучше избегать высокой травы. По завершению похода за грибами рекомендовано исследовать тело на наличие клещей.

Фото: [ pxhere.com ]

По данным издания, особой кулинарной обработки грибы не требуют. Они считаются съедобными и легкоусвояемыми. Предварительно варить грибы рекомендовано только тем людям, кто страдает хроническими заболеваниями пищеварительной системы. Перед жаркой достаточно обдать сморчки кипятком. Могут выступать полноценным гарниром. Mkset рекомендует добавить овощи и приготовить яичницу.

Ранее ростовский грибник рассказал, что у сморчков есть опасный ядовитый двойник. Эксперт поделился информацией, как отличать грибы.