Сезон осенних ярмарок: предпринимателям помогают расти через ярмарки и гранты

По информации издания, продавцам не пришлось оплачивать аренду места. Подобная мера принимается для оказания помощи представителям малого бизнеса. В свою очередь у покупателей появилась возможность приобрести натуральные продукты и качественные товары. Предприниматели и самозанятые в рамках ярмарки привлекают новых клиентов и общаются с представителями креативного бизнес-сообщества.

По данным издания, на ярмарке был представлен большой ассортимент сладкой продукции, необычных сувениров, предметов декора, украшений, одежды. Основатель бренда Елена Брыксина рассказала, что на ярмарке продавала соевые свечи, макраме и декор для дома. В сентябре в городе состоится еще одна ярмарка.

По данным издания, Самарская область делает серьезную ставку на креативные индустрии, запуская все новые форматы поддержки для творческих предпринимателей. Один из таких инструментов — уникальный обучающий курс. Это шанс не только получить новые знания, но и открыть дорогу к грантовому конкурсу. Победители смогут получить до 500 тыс. рублей на запуск и развитие авторских творческих стартапов.

