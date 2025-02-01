Дмитрий Медведев напомнил, что советские солдаты помогали в освобождении Праги от фашистских захватчиков. Последствием той операции стала гибель десятки тысяч соотечественников. Автор поста не понимает, что могло произойти в современном политическом строе страны, чтобы подобные страницы трагической истории были забыты.

Дмитрий Медведев отметил, что на Западе распространяется русофобия. Однако в этом случае подобные высказывания невозможно объяснить враждебным отношением к россиянам.

«Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а? Что там с ними произошло?» — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ высказал мнение, что игнорировать подобные заявления нельзя. Он понимает, что в Чехии есть граждане, не разделяющие подобную позицию. Однако единомышленники Немцовой, как и мама малоизвестный сенатор, должны понимать, что они заявляют.

«Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м!» — написал Медведев.

Ранее сообщалось, как губернатор Санкт-Петербурга отреагировал на призыв Немцовой повторить блокаду Ленинграда.