Беглов отреагировал на призыв Немцовой повторить блокаду Ленинграда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал призыв чешского сенатора Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда. В беседе с РИА Новости губернатор выразил сожаление, что местное население не осудило слова чешского политика.

Губернатор напомнил, что чешские борцы оказывали противодействие фашистам. По его мнению, оставшиеся в живых свидетели тех трагических исторических времен должны были потребовать отставки политика. Преступления против человечества в ходе Второй мировой войны можно считать одним из кровопролитных. В Петербурге чтят память тех чехов, которые помогали в борьбе против фашизма.

«Долгие годы и десятилетия мы в России старались не вспоминать, что больше половины вермахта ходило по нашей земле в сапогах чешской фирмы «Бата». А чешская промышленность выпустила в годы войны четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей Вермахта», — отметил губернатор Беглов.

По мнению губернатора, призывы повторить блокаду — это признание чешского политика наследницей злодеяний нацистов. Александр Беглов уверен, что сенатор оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда и унизила тех соотечественников, кто боролся с фашизмом в мае 1945 года.

Напомним, по всей России прошли памятные акции, приуроченные памяти жертвам блокадного Ленинграда. В Подмосковье также состоялись церемонии возложения цветов и другие торжественные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в СК обещали дать правовую оценку словам чешского политика. Провокационное заявление депутат сделала в соцсети, но после осуждения общественности, как сообщалось ранее, пост был удален. В нем также сенатор призвала усилить санкционное давление на Россию.