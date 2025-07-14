«Сгорели наши плантации»: жители Волгограда испугались огромного зарева

По словам очевидцев, пожар начался в 21:00. Люди рассказали, что очень испугались. Они заметили огромное пламя. Зарево было видно на очень большом расстоянии.

«Огромное зарево было видно на очень большом расстоянии, испугались», — рассказали очевидцы.

Специалисты МЧС Волгограда в телеграм-канале сообщили, что в южном районе города зафиксировали возгорание сухой растительности и камыша. Спасателям удалось локализировать огонь только в 22:00. После они приступили к ликвидации открытого горения. Устранить огонь полностью специалистам удалось к 01:00. На место происшествия прибыли представители подразделения 1 ПСО ГУ МЧС России по Волгоградской области. По данным специалистов, ликвидация огня усложнялась неблагополучными погодными условиями: жаркая погода и заболоченность местности.

По информации издания, в результате возгорания никто не пострадал. Горожане допускают, что пожар мог негативно отразиться на экологической ситуации в регионе.

«Сгорели наши плантации камышовые», — отметили очевидцы.

Ранее сообщалось, что спасатели девять раз за сутки выезжали на ликвидацию ДТП в Подмосковье.