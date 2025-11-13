Сговор и взятки: начальник военкомата в Новокузнецке останется в СИЗО до вынесения приговора

В телеграм-канале Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области проинформировали, что сотрудник военкомата в Новокузнецке останется под стражей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, начальника отделения подготовки и призыва на военную службу Военного комиссариата подозревают в получении взяток путем создания преступного сообщества с эксплуатацией должностных возможностей. Подобное преступление квалифицируется как особо тяжкое. Суд вправе вынести суровый приговор: лишение свободы на длительный срок.

По данным ведомства, изначально суд в рамках определения меры пресечения выбрал для задержанного пребывание в СИЗО. 13 ноября срок действия решения завершался. Следователь по особо важным делам обратился в суд с просьбой продлить ранее выбранную меру пресечения. Суд не возражал.

По информации ведомства, один из обвиняемых продолжает занимать руководящую должность в Военном комиссариате. Отмена решения о нахождении в СИЗО задержанного, который мог быть с ним в сговоре, увеличивает риск влияния на подчиненных. В рамках расследования все свидетели были опрошены.

«Обвиняемые и их защитники возражали, предлагая изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражу», — указано в сообщении ведомства.

Следствие и прокуратура выступили в поддержку продления ограничительных мер, указав на сохранение оснований для их применения. В обоснование позиции представители правоохранительных органов ссылаются на продолжающееся расследование в отношении обвиняемых по делу о серии особо тяжких преступных деяний, направленных против основ государственной власти.

