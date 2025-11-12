Замдиректора филармонии Кузбасса обвиняется во взятке в 130 тыс. руб.

В Кемерово заместителю генерального директора Филармонии имени Штоколова следственный комитет предъявил обвинение в получении крупной взятки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службы СК и УФСБ Кузбасса.

Следствие предполагает, что в 2023 году обвиняемая воспользовалась служебным положением и получила взятку в размере 130 тыс. руб. Предполагается, что участники сговора оформили договор на техническое обеспечение учреждения световым оборудованием и его последующую оплату. Взамен на полученные деньги россиянка также обещала общее покровительство.

«Противоправную деятельность раскрыли совместными усилиями сотрудников СК, ФСБ и полиции. Подозреваемую задержали», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, на данный момент женщине не определили меру пресечения. Расследование продолжается. На данный момент в квартире и на рабочем месте проведены обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, требующие детального экспертного анализа. Обнаружены также наличные средства в размере более 600 тыс. руб. Правоохранители также намерены привлечь к ответственности лицо, которое дало взятку. Следователи продолжают сбор доказательств, которые помогут суду вынести справедливое решение.

