Сговор в повышении цен на такси при отключении связи подозревает Генпрокуратура

Во время объявления беспилотной опасности в Пермском крае горожане обратили внимание на сбои в работе мобильного интернета и завышенную стоимость такси, сообщил properm.ru.

По информации издания, угроза ударов в регионе была объявлена впервые с начала СВО. Жители региона массово жаловались на перебои в работе мобильной связи. Кроме того, заметно увеличилась стоимость поездки. Корреспондент Properm.ru решил проверить информацию. При заказе такси журналист оказался седьмым в очереди на вызов машины. Стоимость поездки от ЦУМа до ж/д вокзала достигла около 600 руб. Горожане отмечали, что такая цена завышенная.

На сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации отмечено, что ведомство проинформировано о подозрениях граждан. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить целесообразность повышения цен на услугу такси в период проблем с сигналом мобильной связи. Сотрудники разберутся, не произошло ли на рынке услуг умышленного сговора.

«От граждан поступают многочисленные обращения о взвинчивании стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета», — указано в сообщении.

По информации прокуратуры, по итогам результатов проверки будет принято решение, соответствующее законодательству РФ.

Ранее сообщалось, что таксист, выбросивший из своего авто инвалида в Москве, получил наказание.