Шаг к возвращению? McDonald’s зарегистрировал одноименный товарный знак в РФ

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, которая ранее приняла решение о прекращении деятельности в России, зарегистрировала в стране одноименный товарный знак, сообщил «Постньюс» после анализа данных Роспатента.

Обратившись к материалам Роспатента, «Постньюс» узнал, что в конце 2024 года американский гигант подал официальный запрос на правовую охрану своего легендарного названия на территории РФ. Эта процедура юридически закрепляет за корпорацией исключительные права на использование всемирно известной символики при реализации целого спектра товаров: от пищевой продукции и готовых блюд до напитков, фирменной посуды и даже детских игрушек.

По информации издания, на данный момент корпорация сохраняет право на 196 товарных знаков в России. Решение покинуть рынок привело к потере прибыли. Экономист Александр Разуваев рассказал, что каждый год прибыль сети быстрого питания снижается на $900 млн. Несмотря на анализ данных, гарантий возвращения бренда в Россию на данный момент нет.

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина рассказала, что корпорация McDonald’s все еще владеет 196 товарными знаками на территории России.

«Если говорить о ключевых брендах, то рисков потерять права на них у McDonald’s нет. Например, для Биг Мака регистрация „обновлена“ в 2025-м, в связи с чем знак не может быть оспорен по неиспользованию до 2028 года», — сказала Акиншина.

