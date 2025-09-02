Уволен за секс с подчиненной: как служебные романы рушат карьеру топ-менеджеров — дела Nestle, McDonald's и Astronomer

Гендиректора компании Nestle Лорана Фрейше внезапно отправили в отставку. Причиной увольнения стал тайный роман со своей подчиненной, пишет Reuters. История Фрейше напомнила скандал на концерте Coldplay, после которого ушел в отставку гендиректор IT-компании Astronomer Энди Байрон, оказавшийся в «камере поцелуев» вместе с начальницей отдела кадров Кристин Кэбот. Примечательно, что обоих ждали дома супруги. Это далеко не первые увольнения из-за служебных романов. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как Nestle отомстили бывшему гендиру

Причиной увольнения уже бывшего генерального директора Nestle Фрейше стало сокрытие им факта романтических отношений с непосредственной починенной, сообщает Reuters. При этом имя сотрудницы не разглашается. По словам председателя совета директоров Nestle Пола Булке, отставка Фрейше была необходимым решением.

«Ценности и корпоративное управление Nestle — прочный фундамент нашей компании», — отметил он.

О тайном романе Фрейше стало известно еще весной — после анонимного звонка о возможной связи гендиректора с подчиненной. Первое расследование не дало никаких результатов, а вот во второй раз Nestle привлекли стороннюю компанию и смогли установить правду. Сам Фрейше, конечно, отрицал связь с сотрудницей.

Nestle обошлись с бывшим гендиректором довольно жестко — его не забыли поблагодарить за годы работы, но при этом уволили без выходного пособия. Фрейше работал в Nestle 40 лет, а вот на должности топ-менеджера ему удалось провести всего год. Новым гендиректором назначен Филипп Навратил.

Самая громкая измена 2025 года

Скандал с Фрейше напомнил измену на концерте Coldplay, где в «камеру для поцелуев» попали заключившие друг друга в объятиях высокопоставленные сотрудники IT-компании Astronomer Энди Байрон и Кристин Кэбот. Kiss-cam раскрыла не только сам факт служебного романа, но и измену, ведь и Байрон, и Кэбот на тот момент находились в браке. После проскочившего в сеть скандального видео с концерта жена Энди сразу убрала фамилию мужа в своих соцсетях.

Кадры стыдливых объятий Байрона и Кэбот быстро завирусились в Сети. Пользователи TikTok стали придумывать возможные варианты, как пара могла избежать скандала, попав в «камеру для поцелуев». Однако все уже произошло: за измену Байрон лишился не только жены, но и работы — ему пришлось подать в отставку.

Глава британских ВМС пошел на измену

Менее вирусной стала отставка командующего Королевским военно-морским флотом Великобритании адмирала Бен Ки в мае этого года. Женатый глава британских ВМС был пойман на романе с подчиненной, сообщал The Telegraph. Имя тайной подруги офицера не разглашается. На время расследования отношений бывшего командующего его место занял вице-адмирал сэр Мартин Коннелл.

При этом 59-летний Ки все равно планировал уйти в отставку летом, но ему пришлось сделать это раньше. Он был недоволен состоянием флота и настроен на спокойный отдых летом с семьей — женой и тремя детьми.

Как глава McDonald's стал рекордсменом служебных романов

В 2019 году Стив Истербрук был уволен с поста главы McDonald's за связь с сотрудницей. Как выяснилось после, Истербрук мог крутить романы еще с тремя коллегами по работе.

Информация о новых связях вплыла через год после отставки Истербрука. Чтобы уладить «недоразумение», McDonald's и экс-глава заключили сделку: бывший топ-менеджер должен был вернуть выходное пособие в размере 105 млн долларов, которое, кстати, не получит уволенный глава Nestle.

