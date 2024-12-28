Шахматиста Непомнящего оштрафовали на $200 в Нью-Йорке

Российский шахматист Ян Непомнящий проинформировал на своей странице в соцсети X, что на чемпионате мира по блицу и рапиду его оштрафовали за несоблюдение дресс-кода, сообщило РИА Новости.

В посте российский шахматист уточнил, что мероприятие проходило в Нью-Йорке. Ян Непомнящий сфотографировался и выложил снимок на свою страницу. Он решил показать, в какой одежде пришел на чемпионат мира. Спикер уточнил, что размер штрафа составил $200.

«Как мне только что сказал главный арбитр, не кто иной, как Ахмед Адли, шахматист не должен так одеваться. Так что штраф в размере 200 долларов (я надеюсь) пойдет в фонд исследований моды в шахматах», — написал россиянин.

Опубликованное фото позволяет оценить его внешний вид. Ян Непомнящий выбрал одежду делового стиля в светло-темных оттенках: черные брюки, светлый джемпер и сверху светлый пиджак.

ИА Регнум напомнило, что в 2022 году на чемпионате мира российского шахматиста также раскритиковали за выбор одежды для мероприятия. Он пришел в футболке, на которую нанесена цитата аргентинского футболиста Лионеля Месси с просьбой не смотреть на него. Фраза была написана на испанском языке. Арбитры турнира попросили переодеться. Ян Непомнящий выполнил требование. Однако заявил, что важно позволять шахматистам одеваться комфортно.

Ранее сообщалось, что Путин вручил орден Дружбы президенту Азиатской шахматной федерации.