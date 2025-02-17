Шакира отменила концерт в Перу из-за экстренной госпитализации

Певица Шакира в своем аккаунте извинилась перед поклонниками за то, что вынуждена отменить концерт в Перу из-за госпитализации, сообщил телеграм-канал Super.

Певица написала, что она была вынуждена обратиться в отделение неотложной помощи из-за проблем с брюшной полостью. Медики приняли решение о госпитализации. Певица не сообщает, о каких именно проблемах со здоровьем идет речь.

«Врач сказал, что я не в лучшей форме, чтобы выступать сегодня», — написала в своем аккаунте Шакира, отметив, что ей жаль сообщать такие новости.

Шакира призналась, что с нетерпением ждала встречи со своими поклонниками на концерте. Ей очень жаль, что она не сможет выступить на сцене. 48-летняя певица Шакира выразила надежду, что медики выпишут ее завтра. Она непременно выступит, если ее состояние здоровья позволит это сделать.

Российские подписчики телеграм-канала с сожалением восприняли данную новость. Один из пользователей пожелал Шакире здоровья. Еще один комментатор отметил, что для 48 лет певица выглядит прекрасно. Он предположил, что Шакире просто необходимо хорошо отдохнуть.

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