Mash: у стилиста Влада Лисовца нашли рак на поздней стадии

Российского стилиста Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным, сообщил телеграм-канал Mash. Известному модельеру диагностировали рак на поздней стадии.

По информации источника, 52-летний телеведущмй уже прошел курс химиотерапии.

О том, что у него онкология, Лисовец узнал осенью 2024 года, когда обратился в больницу из-за плохого самочувствия. Врачи подтвердили наличие заболевания в запущенной стадии.

По информации телеграм-канала, первый этап противоопухолевой терапии не дал значительных результатов, а после лечения у Лисовца начали выпадать волосы.

Поклонники уже заметили, что знаменитый стилист значительно изменился внешне. Сейчас врачи, которые занимаются терапией Лисовца, работают над выбором его дальнейшей схемы лечения.

Влад Лисовец родился в 1972 году. Он является владельцем сети салонов красоты «CONTORA lisovets», основателем школы стиля «LISOschool», арт-пространства и кофейни LISObon.

Ранее актер Олег Меньшиков опроверг слухи о раке, процитировав Омара Хайяма.