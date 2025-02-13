Шампанское, обед из трех блюд и партнер на сцене: раскрыт райдер Екатерины Варнавы

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава готова выступить на частном мероприятии в России за 2,5 млн руб., сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание отметило, что Екатерина Варнава прекратила творческую деятельность в России после осуждения спецоперации. Однако, по данным «Абзаца», актриса и телеведущая изредка соглашается присутствовать на частных мероприятиях. В ее райдере есть ряд условий. Так, Варнава согласна вести мероприятие исключительно с партнером. Роль потенциального соведущего Екатерина предлагает передать Александру Гудкову, который также покинул РФ из-за осуждения СВО.

По данным издания, творческая пара готова выступать в любом городе России. Однако, если речь идет не о Москве, то организаторам мероприятия придется дополнительно выплачивать суточные в размере 10 тыс. руб. Кроме того, оплатить проживание в пятизвездочной гостинице, обеспечить питанием и позаботиться о перелете бизнес-классом.

«На площадке Варнава желает видеть красное и белое вино, а также бутылку шампанского. Также у нее должна быть возможность заказать горячие блюда в гримерку в дополнение к легким закускам», — сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, в райдере прописан пункт об уважительном отношении к артистке на площадке. В требованиях указано, что фамильярности Екатерина Варнава не потерпит. За пределами РФ актриса выступает со своей кабаре-программой. Стоимость билетов на шоу достигает €1500.

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