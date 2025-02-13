Джигана почетно встретили на свадьбе дочери главного раввина РФ в Израиле

Певец Джиган исполнил музыкальную композицию на свадьбе дочери главного раввина РФ Берла Лазара и сына раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа, сообщила Baza.

По данным канала, на праздничном мероприятии присутствовало около 200 гостей. Церемония велась на иврите и русском. Рэп-исполнитель исполнил «Нет, нет никого, кроме Бога одного». В зале прозвучали призывы всех евреев объединяться. Было отмечено, что Джиган родился в Одессе и проживает в Москве.

SHOT отметил, что Джиган стал главной звездой мероприятия. В зале прозвучали слова, что в России он является лучшим рэпером.

Телеграм-канал Baza напомнил, что в 2023 году Берл Лазар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности сделать все необходимое для урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Раввин выразил уверенность, что еврейская община надеется на наступление мира.

Ранее эзотерик Королева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, какие сложности предстоит пережить певцу Джигану и его супруге Самойловой.