Новый дом для переселенцев из аварийного жилья достроят в Лосино-Петровском в 2026 году
В Лосино-Петровском в 2026 году построят пятиэтажку для жителей аварийных домов
Фото: [Медиасток.рф]
Новый дом для переселенцев из аварийного жилья достроят в Лосино-Петровском в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Здание строится на улице Гоголя. Это 17-этажный 5-секционный дом. Сейчас здесь ведутся фасадные работы, монтаж инженерных сетей, внутренняя отделка. На площадке трудятся более 100 рабочих, задействованы 4 единицы техники.
В дом планируется переедут порядка 900 человек. Таким образом, будет расселено более 12 тыс. кв. м аварийного жилфонда.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность расселения ветхого и аварийного фонда.