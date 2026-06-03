Новый дом для переселенцев из аварийного жилья достроят в Лосино-Петровском в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Здание строится на улице Гоголя. Это 17-этажный 5-секционный дом. Сейчас здесь ведутся фасадные работы, монтаж инженерных сетей, внутренняя отделка. На площадке трудятся более 100 рабочих, задействованы 4 единицы техники.

В дом планируется переедут порядка 900 человек. Таким образом, будет расселено более 12 тыс. кв. м аварийного жилфонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность расселения ветхого и аварийного фонда.