В Лобне уже на 75% выполнили капитальный ремонт школы № 2 на Фестивальной улице. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школа была построена в 1978 году. Общая площадь здания составляет 6,4 тыс. кв. м. Ремонт проводится в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.

На площадке трудятся 80 рабочих, задействованы 3 единицы техники. Сейчас ведутся отделочные и общестроительные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории. Кроме того, в рамках проекта «Моя школа моя история» художники мастерской Алексея Шилова создают на стенах здания композиции в технике рельефной росписи.

Открыть отремонтированную школу планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.