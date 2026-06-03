Фонд развития промышленности выделит 860 млн рублей на открытие нового участка по выпуску лекарств в Подмосковье
В Подмосковье создадут новый участок по производству препаратов от диабета
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Фонд развития промышленности предоставит льготный заем на создание в Подмосковье нового участка по производству лекарств от сахарного диабета и заболеваний головного мозга. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Проект реализует компания «Герофарм» в Оболенске. Общий бюджет проекта составит 1,6 млрд рублей. Соглашение о предоставлении займа в размере 860 млн рублей было подписано в рамках ПМЭФ.
«Реализация нового инвестпроекта компании также способствует обеспечению лекарственного суверенитета нашей страны», — подчеркнула зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
Начать выпуск препаратов планируется в конце текущего года. К 2030 году планируется выйти на проектную мощность до 5 млн упаковок в год по всем продуктам проекта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.