«Социальный феномен, а не певица»: почему глава музыкального вещания Первого канала Аксюта не считает Бузову артисткой?

Бывший генеральный директор «Русского радио», а ныне глава музыкального вещания Первого канала Юрий дал резонансное интервью, в котором высказался о современных исполнителях и в особенности об Ольге Бузовой, пишет Teleprogramma.org.

Фото: [ соцсети ]

Отвечая на вопросы журналистов, Аксюта заявил, что не знает, кто такая Ольга Бузова. По его словам, она не имеет никакого отношения к пению и вокалу.

«То, что большое количество людей собирается на нее посмотреть на каком-то там дне города, или в каких-то клубах и на коммерческих концертах, я не понимаю этого. Просто не понимаю! А это в каком ряду? В ряду кого? Мэрайи Кэри? Мадонны? Кто это? Откуда это? Что это?» — эмоционально высказался Аксюта.

При этом он признал, что она стала примером для миллионов благодаря упорству и целеустремленности. Однако его возмущает, что Бузова позиционирует себя как «королева» и «героиня», но не как музыкант.

Критике подверглось и отсутствие музыкального образования у многих современных артистов. Аксюта назвал их творчество «бездушной штамповкой хитов с помощью цифровых технологий». В пример он привел Дмитрия Маликова, который, по его мнению, имеет классическое музыкальное образование и вырос в музыкальной семье.

При этом Аксюта признает, что бизнес и коммерция — нормальная часть индустрии. Важно разделять музыку и коммерческие аспекты. Но он категоричен: он не допустит выступлений Бузовой на Первом канале.

Ранее журналист Отар Кушанашвили обрушился с критикой на SHAMAN из-за нового клипа.