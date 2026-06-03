На ПМЭФ подписали соглашение о строительстве в Щелково фермы на 10 тыс. тонн молока в год

В рамках ПМЭФ было подписано соглашение о строительстве в Щелково новой молочно-товарной фермы на 1 тыс. коров. Мощность предприятия составит 10 тыс. тонн молока в год, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует К (Ф)Х «Ферма Цветковых» за 1,3 млрд рублей в деревне Еремино. Уже готовы проектно-сметная документация и стройплощадка с необходимыми инженерными коммуникациями. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2028 года.

«Комплекс будет максимально автоматизированным, при этом расширение производства позволит создать дополнительно от 36 до 50 рабочих мест. Отдельно хочу отметить большую поддержку со стороны Министерства сельского хозяйства Московской области», — сказал глава К(Ф)Х Владимир Цветков.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность аграриям региона.