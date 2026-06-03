Соглашение о строительстве в Зарайске молочной фермы на 2,4 тыс. голов подписали на ПМЭФ

В Зарайске построят молочно-товарную ферму на 2,4 тыс. голов фуражного стада. Соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует компания «Сельхозпродукты». Общий объем инвестиций составит около 3,3 млрд рублей. Производственная мощность фермы составит более 23,7 тыс. тонн молока в год.

Сейчас ведется разработка проектной документации и бизнес-плана. Начать строительство планируется в 2027 году, а завершить работы — в четвертом квартале 2028-го. С вводом объекта в округе будет создано порядка 50 рабочих мест.

«Реализация таких проектов дает рост производства, увеличивает поголовье и позволяет внедрять современные технологии — сегодня это важно для всего агропромышленного комплекса. Дополнительно инвестпроекты дают развитие сельским территориям — появляются новые рабочие места, развивается экономика», — отметил зампред областного правительства Вячеслав Духин.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поблагодарил сельхозпроизводителей региона за труд.