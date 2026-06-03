«Вторая голова» на шее: у свердловчанина выросла редкая злокачественная опухоль

Житель Свердловской области заметил, что родинка на шее сместилась. Оказалось, под кожей росла огромная опухоль — пациент назвал ее «второй головой». Дискомфорта он не испытывал, но новообразование оказалось редкой злокачественной липосаркомой. Хирурги удалили ее за два часа — она уже проросла в мышцы и нервы и почти добралась до позвоночника. Об этом сообщает Lenta.ru.

В региональном управлении Минздрава сообщили об уникальном случае. Уралец пришел к врачам с жалобой на смещение родинки. Позже выяснилось, что это сдвинула кожу растущая опухоль. Пациент признался, что не чувствовал боли или дискомфорта. Но опасность была колоссальной. Диагноз — липосаркома шеи, редкое и агрессивное злокачественное новообразование. Оно быстро растет и прорастает в соседние ткани. К моменту операции опухоль уже захватила мышцы, шейные нервы и почти добралась до позвоночника и сосудов, питающих мозг.

Хирурги провели операцию и полностью удалили «вторую голову» за два часа. Пациент пошел на поправку. Врачи напоминают: любые изменения на коже — смещение родинок, появление шишек или асимметрии — повод немедленно обратиться к специалисту. Безболезненность не означает безопасность.

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