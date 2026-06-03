Рузский регоператор за месяц отремонтировал и заменил более 460 баков

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Рузский региональный оператор в мае отремонтировал и заменил более 460 баков. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«В мае специалисты установили 297 новых емкостей, заменили — 336 и отремонтировали 125 баков», — говорится в сообщении ведомства.

Также за месяц с 13 территорий компания вывезла более 950 тыс. кубометров мусора. Больше отходов вывезли в Одинцово, Красногорске, Истре и Наро-Фоминске — 285 тыс. кубометров, 195 тыс. кубометров, 158 тыс. кубометров и 110 тыс. кубометров соответственно.

Благодаря механизму льготного лизинга в регионе активно обновляют инфраструктуру. Так, в округа направили 400 новых бункеров, которые были распределены между тремя региональными операторами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в Подмосковье.