Российской альпинистке, застрявшей на пике Победы, могут выставить счет за спасение

Российскую альпинистку спасают с высоты 7200 метров в Киргизии после сложного перелома ноги. Операция по эвакуации может обойтись ее семье почти в $60 тыс., поскольку страховка женщины покрывает лишь часть расходов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Масштабная спасательная операция развернулась на высочайших пиках Киргизии. Российская альпинистка Наталья получила серьезную травму — перелом ноги на высоте около 7200 метров, что сделало спуск без посторонней помощи невозможным.

К ней пробивается группа профессиональных альпинистов, которые уже достигли отметки 5800 метров. Им предстоит преодолеть еще около 1400 метров по лавиноопасному пути. Работы ведутся в экстремальных условиях, и на их завершение могут уйти сутки.

Финансовый вопрос операции может лечь на плечи самой альпинистки и ее семьи. Общая предварительная стоимость спасательных работ оценивается в $58,8 тыс. В сумму заложены затраты на вертолетные вылеты, работу медиков и возможную эвакуацию тела. Базовая страховка женщины покрывает только $35 тыс. Если спустить ее живой не удастся, обязательства по оплате перейдут к ее 27-летнему сыну.

Ранее Федерация альпинизма России заявила о невозможности спасти альпинистку.