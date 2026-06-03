Звезда «Молодежки» Анна Михайловская стала мамой во второй раз

Звезда сериала «Молодежка», российская актриса Анна Михайловская, во второй раз стала мамой, сообщает Super. О радостном событии она рассказала в своем блоге после выписки из родильного дома.

Фото: [ соцсети ]

Актриса опубликовала трогательное фото с новорожденным, но пол ребенка не раскрыла. Личность отца также остается загадкой.

Михайловская не любит распространяться о личной жизни. О своей беременности она сообщила уже на позднем сроке. На ее пальце красуется кольцо с крупным бриллиантом, однако имя избранника она не называет.

Напомним, что ранее актриса была замужем за актером Тимофеем Каратаевым. В этом браке у нее родился сын Мирослав. В 2018 году супруги расстались и даже судились за право воспитывать ребенка.

Во время первой беременности Анна, по ее собственному признанию, набрала 17 кг. Ко второй она подошла более осознанно: занималась йогой и пилатесом. Сейчас актриса сосредоточена на материнстве и творчестве, о чем предпочитает говорить с подписчиками.

Ранее сообщалось, что британская певица и актриса Никола Робертс стала матерью в 40 лет.