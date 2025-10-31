Шапочка для охлаждения мозга и тактильная таблетница: что помогает военнослужащим РФ в зоне СВО

Военный медик из деревни Донино Евгений Иващенко с позывным Санитар представил две уникальные разработки, разработанные совместно с волонтерами Подмосковья. Они помогают военнослужащим России в зоне проведения спецоперации, сообщил REGIONS.

По информации издания, Евгений Иващенко помогает солдатам медикаментами и учит выживать в критических ситуациях. Подобной деятельностью он занялся с декабря 2022 года. Поездки помогают понять, какие изобретения облегчат жизнь защитников.

По данным издания, подмосковные волонтеры представили специализированную медицинскую разработку — тактильную таблетницу. Устройство способно идентифицировать лекарства в полной темноте, что особенно важно в условиях боевых действий. Корпус волонтеры сделали сами на 3D-принтере. Первые партии направили на харьковское и запорожское направления.

«Это позволяет бойцам быстро находить нужные препараты в условиях нулевой видимости, что критически важно при оказании самопомощи», — пояснил военный медик Евгений Иващенко.

По информации издания, доктор Иващенко представил вниманию еще одну уникальную разработку — гипотермическую шапочку для охлаждения мозга. Она разделена на специальные отделы, которые заполнены охлаждающими пакетами. Вырабатываемый холод облегчает состяние при контузии.

«Конструкция позволяет равномерно распределять холод и поддерживать терапевтическую температуру до 4 часов», — отметил Иващенко.

Военный медик отметил, что вместе с волонтерами доставляет лекарства и одновременно обучает военных основам экстренной медицинской помощи в боевой обстановке.

Ранее сообщалось, что актеры сериала «Солдаты» с волонтерами из Химок собрали гумпомощь на СВО.