Шары, настолки и удаленка: куда могут устроиться россияне, ищущие подработку в новом году

Согласно наблюдениям сервисов «Авито Подработка» и «Авито Реклама», каждый второй омич намерен подрабатывать в 2026 году, сообщил gorod55.ru. Редакция изучила необычные предложения на рынке труда с неполной загрузкой.

По информации издания, сотрудникам, которые ищут подработку, можно рассмотреть профессию аэродизайнера. Название кажется непривычным. Аэродизайнер — специалист, собирающий из воздушных шаров самые разные композиции. Работодатель готов рассмотреть студентов.

По данным издания, один из омских предпринимателей нуждается в профессиональном ведущем для настольных игр. Рабочий день не превышает 4,5 часа. Заработная плата в размере от 10 тыс. руб. выплачивается каждую неделю. Сотрудник должен принимать участие в разных мероприятиях. Предусмотрен гибкий график.

По информации издания, в городе также открыта вакансия конструктора одежды — удаленная работа с частичной занятостью. Работодатель требует опыт работы и умение владеть специализированными компьютерными программами. Минимальная оплата — 3 тыс. руб.

