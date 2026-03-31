Шашлычник назвал шесть способов сократить расходы на любимое блюдо до 40%

Шашлык для многих россиян остается одним из главных весенних хитов, но цены на мясо и сопутствующие продукты заметно подросли. Как не разориться на любимом блюде, но сохранить качество, рассказал ростовский шашлычник Сергей Муратов, сообщил rostovgazeta.ru.

По словам профессионала, бюджет на шашлык можно существенно сократить, если подойти к выбору продуктов и подготовке с умом. Первое правило — не гнаться за дорогими сортами мяса.

«Свинину можно заменить курицей или взять более бюджетные части — например, шею не обязательно, подойдут бедро или лопатка», — отмечает эксперт.

По мнению эксперта, сэкономить получится и на маринаде.

«Не нужно покупать готовые смеси — достаточно лука, соли и специй. Это сильно дешевле, а мясо получится не менее вкусным», — говорит он.

Еще один полезный прием от эксперта — покупать мясо не в готовой нарезке, а целым куском и резать самостоятельно. Специалист также советует заранее рассчитывать порции, чтобы не выбрасывать лишнее.

«Готовые шашлычные наборы всегда дороже на 20–30%», — поясняет Муратов.

По мнению эксперта, снизить траты поможет и выбор места отдыха: вместо платной базы можно отправиться на бесплатную оборудованную площадку или на свой участок.

Отдельная статья расходов — угли и средства для розжига. Здесь тоже есть резерв для экономии. Кроме того, не стоит тратить деньги на специальные приспособления для раздува огня — подойдут подручные средства.

«Хорошие угли не обязательно стоят дорого, особенно, если покупать их не в пик сезона. А для розжига достаточно бумаги, сухих щепок или небольших сухих веток», — отмечает эксперт.

По оценке шашлычника, грамотный подход позволяет сэкономить до 30–40% от обычного бюджета на приготовление шашлыка.

