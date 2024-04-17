Шеф-повар Копцев поделился впечатлениями от участия в шоу на ТНТ

Победитель в шоу «Битва пикников», белгородец Антон Копцев рассказал о своем участии в проекте на ТНТ, сообщает ИА «Бел.Ру» .

Шеф-повар Антон Копцев стал известен публике после участия в шоу «Битва шефов». После он подал заявку на ТНТ. Его кандидатуру утвердили быстро. Условия на шоу сложные. Участникам дают совсем немного времени для выбора продуктов и смешивания ингредиентов. К тому же важно придать каждому блюду особенную уникальность, придумать необычное название. Приготовленная еда обязательно должна быть вкусная. Атмосфера на проекте была очень позитивная.

«Эмоции у меня остались только положительные: у ТНТ слаженная и крутая команда, которая всегда подскажет и ответит на любой вопрос. Я чувствовал себя максимально уютно, будто я приехал к друзьям», — рассказал белгородец.

Останавливаться на достигнутом шеф-повар не собирается. Он уже подал заявки на участие в нескольких телевизионных передачах, которые были утверждены. Антон призвал всех профессиональных поваров больше участвовать в шоу и кулинарных фестивалях. Победа обеспечена каждому, кто стремится к ней и не расстраивается из-за временных поражений.

«Призываю всех не бояться и не стесняться», — отметил Антон.

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