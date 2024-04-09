Новый грузинский ресторан появится в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В эту пятницу в подмосковном Одинцово по адресу Можайское шоссе, д. 122 состоится торжественное открытие нового ресторана грузинской кухни «Хачапури тетушки Марико». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Каждое новый открытый ресторан — это точка притяжения, где можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с друзьями, отметить значимые события. Безусловно, любое предприятие общественного питания — это и новые рабочие места для команды поваров, официантов, барменов и технического персонала», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В ведомстве уточнили, что, помимо еды, гости заведения также смогут попробовать настоящий грузинский лимонад и вино.
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