Новый грузинский ресторан появится в Московской области

«Каждое новый открытый ресторан — это точка притяжения, где можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с друзьями, отметить значимые события. Безусловно, любое предприятие общественного питания — это и новые рабочие места для команды поваров, официантов, барменов и технического персонала», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.