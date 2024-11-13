Шеф-повар Модестов рассказал, что весной готовит десерты полностью без сахара

Профессиональный шеф-повар из Челябинска Дмитрий Модестов рассказал, что выступает категорически против добавления сахара в блюда, сообщил kursdela.biz.

Шеф-повар пояснил, что со сменой времени года меняется и разнообразие блюд, которые готовят в российских ресторанах. В зимний период Дмитрий Модестов добавляет в десерты сахар, но исключительно допустимую дневную суточную дозу. Так, при рекомендованной норме 15-16 граммов сахара в десерты добавят 12-14 граммов.

«Что до сладкого, то я против сахара. Прямо тотально против», — рассказал шеф-повар Дмитрий Модестов.

В весенний период шеф-повар представит гостям ресторана десерты, в которых совершенно не будет сахара.

Зимнее меню отличается отсутствием большого количества овощей. Обычно повары используют те продукты, которые хорошо хранятся (картофель, лук, морковь) или можно вырастить в теплицах без потери вкусовых качеств (помидоры черри). В меню появляется много различных пирогов и мясных блюд, в частности, дичи.

Эксперт отметил, что локальная кухня почти у всех народов простая и доступная, без дорогостоящих деликатесов. Это та еда, которую человек привык употреблять дома с детства.

Ранее сообщалось, что доставка еды из ресторана увеличивает чек примерно на четверть. К такому мнению пришли в Ассоциации поваров РФ.