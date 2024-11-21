Шеф-повар Модестов рассказал, как комбинировать продукты
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Профессиональный шеф-повар из Челябинска Дмитрий Модестов поделился рекомендациями, как правильно сочетать продукты, сообщил kursdela.biz.
Эксперт Модестов рекомендует сочетать продукты разных вкусов, например, горький с соленым, а кислый со сладким. Желательно, чтобы один вкус преобладал над другим. При выборе продуктов шеф-повар рекомендует обращать внимание на сезонность и доступность продуктов.
Второй способ сочетания продуктов, приведенный экспертом, — это ферментированное мясо и овощи. Мясо — это белок и жир. Для усваивания веществ шеф-повар рекомендует добавлять большое количество клетчатки, которая не должна делать блюдо тяжелым. В качестве примера эксперт привел салат «айсберг».
«А есть те, которые морщатся от словосочетания «ферментированное мясо». И при этом обязательно его маринуют перед приготовлением, скажем, шашлыка. Но что такое маринад? Это лишь способ ускорить процесс размягчения, ферментирования мяса…» — отметил шеф-повар из Челябинска Дмитрий Модестов.
Ранее сообщалось, что шеф-повар Модестов рассказал, что весной готовит десерты полностью без добавления сахара.