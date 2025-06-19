Шеф-повар оценил обоснованность стоимости обеда на ПМЭФ

Один из известных шеф-поваров высказал мнение, что стоимость обеда на ПМЭФ соответствует уровню ресторанного обслуживания, сообщил transsibinfo.com.

Обед на ПМЭФ-2025 обойдется посетителю в сумму от 6 тыс. до 12 тыс. руб., сообщил РБК. Один из известных шеф-поваров отметил, что для состоятельных людей обед из нескольких блюд стоимостью 6 тыс. руб. — это приемлемая цена.

«Если бы речь шла об обычной прохожей, например, Марье Степановне, она бы удивилась. Но для этой аудитории это обычная стоимость, — пояснил шеф-повар.

Эксперт высказал мнение, что заявленная стоимость блюд соответствует формату мероприятия. По информации издания, для журналистов на экономическом форуме обустроили гастрономическое пространство. В ассортименте — слойки, сэндвичи и булочки. Выбор напитков большой, причем многие из предложенных товаров произведены в РФ. Например, бренды «Балтика» и «Черноголовка». Все напитки не содержат алкоголя. В перечне меню — безалкогольное пиво.

По данным издания, гостям на выбор представили четыре комплексных меню с напитками, которое состоит из разных видов мяса, гарниров и салатов. В 2024 году стоимость комплексного обеда на ПМЭФ достигала практически 5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что жигулевским рафом и капучино по-волжски угощали гостей стенда Самарской области на ПМЭФ.