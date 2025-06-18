Жигулевским рафом и капучино по-волжски угощают гостей стенда Самарской области на ПМЭФ

Стенд Самарской области позволяет гостям познакомиться с особенностями и возможностями региона. На мероприятие прибыли журналисты и телеведущие, работающие в Самарской области. Корреспондент издания «Сова» рассказала, что традиционно площадка расположена немного вдали от центра города. Ее локации находятся в разных частях города, добраться до которых участники и представители СМИ могут на автобусах.

По информации издания, на мероприятии ожидается презентация нового кроссовера LADA, который был создан на собственной российской платформе Vesta. В автомобиле вмонтирована задняя подвеска. В числе оригинальных элементов — светотехника и кузовные панели. Машина отличается фирменным дизайном. Серийное производство ожидается в 2026 году. Для нового автомобиля было создано 854 новых и 142 усовершенствованных компонента.

Ранее сообщалось, что мастерская переработки «Зеленый фургон» будет открыта на ПМЭФ-2025.