Жигулевским рафом и капучино по-волжски угощают гостей стенда Самарской области на ПМЭФ
Гостей стенда Самарской области на ПМЭФ угощают жигулевским рафом
Фото: [pxhere.com]
Гостей стенда Самарской области, представленного на Петербургском международном экономическом форуме, угощают фирменными напитками: жигулевским рафом и капучино по-волжски, сообщил sovainfo.ru.
Стенд Самарской области позволяет гостям познакомиться с особенностями и возможностями региона. На мероприятие прибыли журналисты и телеведущие, работающие в Самарской области. Корреспондент издания «Сова» рассказала, что традиционно площадка расположена немного вдали от центра города. Ее локации находятся в разных частях города, добраться до которых участники и представители СМИ могут на автобусах.
По информации издания, на мероприятии ожидается презентация нового кроссовера LADA, который был создан на собственной российской платформе Vesta. В автомобиле вмонтирована задняя подвеска. В числе оригинальных элементов — светотехника и кузовные панели. Машина отличается фирменным дизайном. Серийное производство ожидается в 2026 году. Для нового автомобиля было создано 854 новых и 142 усовершенствованных компонента.
Ранее сообщалось, что мастерская переработки «Зеленый фургон» будет открыта на ПМЭФ-2025.