В Московской области обсудили развитие женского предпринимательства

7 апреля в Подмосковье состоялся форум «Женщины в бизнесе: опыт и перспективы» — значимое событие, открывшее новые возможности для предпринимательниц региона. Площадка объединила активных бизнес‐леди, представителей органов власти и лидеров общественных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники погрузились в живую дискуссию о том, как создать максимально благоприятную среду для развития женского предпринимательства и выстроить продуктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами. Атмосфера мероприятия способствовала обмену опытом: в ходе экспертных выступлений и панельных дискуссий участники делились успешными кейсами, обсуждали актуальные вызовы и намечали стратегии роста. Особое внимание уделили инструментам поддержки, которые помогают женщинам уверенно стартовать в бизнесе и масштабировать уже действующие проекты.

Кирилл Жигарев, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, представил комплексную систему региональной помощи предпринимателям. Он отметил, что власти делают ставку на адресную поддержку: так, бизнесмены, планирующие модернизировать производство или взять оборудование в лизинг, могут компенсировать половину затрат — вплоть до 10 млн руб. При покупке отечественной техники условия еще выгоднее: субсидия также составляет 50% расходов, но верхний порог повышается до 20 млн руб.

Для социальных проектов предусмотрены особые условия: предприниматели в этой сфере вправе претендовать на субсидию, покрывающую 85% затрат, с лимитом в 2 млн руб. Региональные власти также стимулируют выход на онлайн‐площадки: тем, кто осваивает маркетплейсы, возмещают половину расходов, но не более 0,5 млн руб. Аналогичная схема работает и для франчайзинговых инициатив — здесь компенсация достигает 2 млн руб., что открывает дополнительные возможности для тиражирования успешных бизнес‐моделей.

Поддержка выходит за рамки прямых финансовых вливаний. Предпринимателям доступны инжиниринговые консультации, маркетинговая помощь для продвижения товаров и услуг, а также профессиональное сопровождение при регистрации интеллектуальной собственности — от товарных знаков до патентов. Для стартапов и малых предприятий особенно ценны инструменты заемного финансирования: Фонд микрофинансирования Московской области предлагает займы до 5 млн руб. на выгодных условиях, а Гарантийный фонд берет на себя часть рисков, предоставляя поручительства по кредитам, займам и лизинговым сделкам.

