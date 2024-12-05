Шесть человек пострадали в ДТП на границе Бурятии и Забайкалья

На границе Забайкальского края и Бурятии произошло ДТП, в результате которого шести человекам понадобилась медицинская помощь. В числе пострадавших — трехлетний ребенок. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.

В ведомстве уточнили, что состояние малыша оценивается специалистами как средней степени тяжести. ДТП произошло вблизи поселка Саган-Нур. Медики эвакуировали пострадавших.

«Производится эвакуация пострадавших в Мухоршибирскую центральную районную больницу для обследования и принятия решения о дальнейшей тактике лечения», — сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно предварительной версии, ДТП произошло с участием рейсового микроавтобуса Fiat Ducato и грузового автомобиля Iveco. Автобус с пассажирами следовал по маршруту Улан-Удэ - Саган-Нур.

Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» сообщил, что одна из пассажирок вылетела из окна автобуса во время столкновения транспортных средств. Девушка рассказала, что ей было очень страшно.

ТАСС напомнил водителям о правилах поведения в случае ДТП. В первую очередь необходимо остановить транспортное средство и проверить, нуждаются ли в медицинской помощи другие участники движения. Покидать место происшествия запрещено. Рекомендовано установить знак аварийной сигнализации. В темное время суток для привлечения внимания других водителей стоит надеть жилет со световозвращающимся покрытием.

Ранее сообщалось, что один погиб и трое пострадали в результате массового ДТП на МКАД.