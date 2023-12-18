Шесть детей и водитель в больнице: Под Уфой экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком

Экскурсионный автобус вез детей из Иглино на Карамельную фабрику, которая расположена в поселке Алексеевка. На трассе под Уфой автобус попал в ДТП. В салоне находилось 26 детей. Водитель и шесть несовершеннолетних доставлены в больницу. Информацию разместили в региональном МЧС, сообщает mkset.ru . Автобус сильно пострадал. Одна его частей превратилась в металлическую конструкцию.

Кроме детей, в салоне автобуса находились и взрослые. Сообщается, что всего ехало 33 человека. «Медиакорсеть» собирало все данные ДТП. Дети, которые пострадали в аварии, были отправлены в Уфу попутным автобусом под руководством сотрудников автоинспекции.

Возраст детей от шести до девяти лет. На место ДТП приехали сотрудники различных ведомств, которые устанавливают виновника аварии. На данный момент предварительной версии происшедшего нет.

Известно, что 18 декабря сотрудники МЧС информировали о сложных погодных условиях в регионе именно вблизи населенного пукнта, где произошла авария с несовершеннолетними: обильные осадки в виде снега и ветер.

На прошлой неделе, 14 декабря, на Ставрополье перевернулся автобус со школьниками.