Укрыть, но не задушить: главные ошибки садоводов Подмосковья при подготовке гортензий к зиме

Чтобы гортензия пережила зиму и порадовала пышным цветением, ее нужно правильно укрыть. Для Подмосковья, которое относится к средней полосе, подход зависит от вида куста, сообщил udm-info.ru.

Гортензии давно перестали быть экзотикой в садах средней полосы. Однако их зимовка напрямую зависит от вида. Метельчатая и древовидная переносят морозы относительно стойко. А крупнолистная цветет на побегах прошлого года и без укрытия просто не зацветет.

Главная ошибка садоводов — укутывать растения рано, до наступления устойчивых заморозков, считают эксперты. Теплая и влажная среда под укрытием провоцирует выпревание корней и развитие грибка. Начинать работы стоит при стабильном понижении температуры до −5…−7 °C.

По мнению экспертов, за 2–3 недели до укрытия необходимо прекратить азотные подкормки, провести влагозарядковый полив (по 30–40 л под взрослый куст), удалить листья с нижней части побегов и обработать кусты 3%-ным железным купоросом или бордоской жидкостью.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Мария Коропец ]

По мнению эксперта, метельчатая и древовидная гортензии зимуют на побегах текущего года, поэтому достаточно защитить корневую систему и одревесневшие ветви. В Подмосковье куст окучивают торфом или перегноем на высоту 20–25 см, пригибают ветви к земле, фиксируют скобами и накрывают лапником или агроволокном в два слоя.

Крупнолистная гортензия цветет на прошлогодних побегах, поэтому задача — сохранить их живыми целиком. В средней полосе применяют воздушно-сухое укрытие: ветви аккуратно пригибают, пришпиливают, накрывают дугами, поверх натягивают спанбонд и пленку, оставляя торцы открытыми до устойчивых морозов. Внутрь кладут отраву от грызунов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Дачники делятся советами:

Нельзя укрывать гортензии в дождливую погоду — внутри соберется конденсат.

Не стоит использовать полиэтилен без вентиляции: под ним растения выпревают.

Не убирайте укрытие слишком рано — возвратные заморозки опаснее зимних холодов.

В средней полосе укрытие снимают в начале апреля, после схода снега. Открывайте постепенно: сначала торцы, через неделю — полностью. Притеняйте кусты первые дни от яркого солнца.

Соблюдение этих правил позволит гортензиям радовать пышным цветением каждый сезон, независимо от капризов погоды.

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