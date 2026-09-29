В Московской области обсудили реализацию проекта «Производительность труда»

На площадке «Подольского машиностроительного завода» состоялось заседание Правления Московского областного союза промышленников и предпринимателей (РОР), в работе приняли участие более 80 руководителей предприятий региона. Ключевой темой встречи стала реализация федерального проекта «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на территории региона, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Московская область входит в топ-5 регионов по числу привлеченных предприятий, которые существенно увеличивают свою эффективность работы с помощью инструментов бережливого производства. За время реализации федерального проекта «Производительность труда» с 2019 года экономический эффект уже почти достиг отметки в 12 млрд рублей», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках мероприятия опытом участия в федеральном проекте поделились руководители предприятий, входящих в состав объединения: холдинговой компании «Элинар», авиационной корпорации «Рубин», «НТМ», «Подольского машиностроительного завода».

Члены МОСПП (РОР) приняли решение активизировать работу с Региональным центром компетенций, подготовить предложения по мерам господдержки для предприятий, внедряющих современные технологии, и развивать систему наставничества для закрепления молодежи на производстве.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.