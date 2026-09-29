Под водой у Арарата нашли древние руины: исследователи заговорили о затонувшем городе

На дне озера Ван на востоке Турции исследователи обнаружили массивную каменную стену и круглую постройку, которые могут быть частью более крупного затопленного комплекса, пишет Daily Mail. Сооружения находятся примерно в 23 м под водой.

Исследователь Мэттью Лакруа рассказал, что стена состоит из нескольких уровней каменной кладки и поднимается более чем на два метра над дном. К круглому сооружению ведут три ступени, а похожая на дорогу конструкция продолжается как минимум на 45 м и уходит дальше в мутную воду.

Первые руины в этом районе еще в 2017 году обнаружил турецкий подводный оператор Тахсин Джейлан. В 2025 году он снова погружался здесь вместе с Лакруа, а при последующем изучении записей команда заметила дополнительные участки каменной кладки.

Лакруа считает, что сооружения могут быть старше 11,7 тыс. лет и даже относиться к периоду около 40 тыс. лет назад. Он связывает возможное затопление с древними извержениями вулкана Немрут, которые могли перекрыть прежний сток озера. Однако эта датировка пока остается его гипотезой.

Многие археологи предлагают гораздо более осторожные версии и относят руины к урартскому периоду примерно 3 тыс. лет назад или даже к Средневековью. Сам объект пока недостаточно изучен и окончательно не датирован, поэтому называть его древним городом преждевременно.