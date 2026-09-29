Подмосковные спортсменки завоевали четыре медали на первенстве Азии по пауэрлифтингу

Представительницы Подмосковья завоевали четыре медали на первенстве Азии по пауэрлифтингу, которое прошло с 22 по 27 сентября в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Ксения Петрякова (весовая категория до 69 кг, юниорки до 18 лет) и Дарья Валиахметова (до 52 кг, юниорки до 23 лет, Серпухов) одержали победу в дисциплинах «жим» и «жим классический». Кроме того, первое место заняла Ульяна Суслова (до 63 кг, открытая категория) с результатом 110 кг. В весовой категории до 57 кг (открытая категория) серебряным призером стала Елизавета Никитина.

Петрякова также стала абсолютной победительницей среди юниорок до 18 лет (IPF GL 89.25) и установила мировой рекорд среди девушек в жиме, Валиахметова стала абсолютной победительницей среди юниорок до 23 лет (IPF GL 86.99).

Соревнования собрали более 200 спортсменов, они являются отборочным этапом для российских спортсменов на международной арене.

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