Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла участникам более 2,5 тыс. аварий

За неделю Служба помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения помогла участникам более 2,5 тыс. аварий без пострадавших, что на 209 ДТП меньше предыдущего периода. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности консультационную помощь получили свыше 5 тыс. водителей. В ведомстве уточнили, что 962 ДТП отработали в стационарных Центрах помощи, из обработанных сообщений по Европротоколу оформили 224 ДТП, а распиской – 107 ДТП.

Водителям напомнили, что в случае аварии или поломки машины важно покинуть транспортное средство и позвонить по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.