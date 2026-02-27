Шесть планет в одном секторе: где и когда наблюдать парад 28 февраля

Шесть небесных тел окажутся в одном секторе неба в субботу, 28 февраля. Астроном, инженер Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал, смогут ли россияне рассмотреть все небесные тела, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, россияне смогут наблюдать за парадом планет в разное время в зависимости от места проживания. Так, в Свердловской области любопытным жителям советуют начать наблюдение после 19:00. Венера, Меркурий, Сатурн и Нептун расположатся в небольшом секторе, не более 15 градусов. Они появятся в западной части неба. Особенность явления в том, что планеты будут находиться заметно ниже горизонта.

«Венера будет самым ярким объектом из этой четверки и будет находиться практически у самого горизонта. Меркурий и Сатурн еще можно увидеть невооруженным глазом на кристально чистом небе до половины восьмого вечера», — рассказал эксперт.

Эксперт предупредил, что рассмотреть все планеты без специального оборудования не получится. Так, телескоп с диаметром объектива от 100 мм позволит наблюдать за Нептуном и Ураном. Что касается Урана, он расположится южнее от остальных планет. При помощи бинокля его удастся найти, но для изучения диска нужен только телескоп.

В юго-восточной части неба уверенно будет выделяться Юпитер с характерным желтоватым оттенком — его яркость превосходит все остальные звезды, прогнозирует эксперт. Почти точно на востоке к планетам присоединится Луна, вступившая в фазу 11-го дня.

По словам эксперта, в субботу, 28 февраля, недоступным для глаз останется только Марс. Однако во второй половине года ситуация изменится: россияне смогут наблюдать за планетой по утрам.

