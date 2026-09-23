Медвежья осада Абазы: три зверя погибли за одну ночь на юге Хакасии

Глава Бученик: три медведя были ликвидированы после ночных выходов в Абазе

Общество

В городе Абаза в Хакасии зафиксировали массовые выходы медведей. Об этом сообщил заместитель главы республики Дмитрий Бученик, передает Газета.ру.

По его словам, звери появлялись сразу с нескольких сторон города. Власти охарактеризовали произошедшее как тревожную ночь для жителей Абазы.

Медведей отгоняли в районе городского моста, садов Абазы-Зачерной и дачного общества «Черемушки». Часть животных удалось прогнать.

В результате три медведя были ликвидированы. Причины, по которым звери вышли непосредственно к городским территориям, в сообщении властей не уточняются.

Информации о пострадавших среди жителей Абазы не поступало.

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